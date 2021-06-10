«Северный поток-2» начнут заполнять газом

В компании отметили, что 4 июня была закончена трубоукладка, 10 июня осуществлен захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются.
Строительство газопровода, который проходит из России в Германию через Балтийское море, будет завершено до конца года. После этого трубопровод будет введен в эксплуатацию. Об этом ранее заявил вице-премьер Александр Новак.
Президент России Владимир Путин в июне назвал срок завершения второй ветки «Северного потока-2». По словам президента, это произойдет через полтора-два месяца.
К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Изначально запуск был запланирован на конец 2019 года, однако из-за американских санкций срок запуска пришлось откладывать несколько раз.