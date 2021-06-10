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Криптовалюту начали добывать при помощи навоза

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Британский фермер Филип Хьюз начал добывать криптовалюту при помощи энергии, получаемой от сжигания навоза, пишет BBC News.
Криптовалюту начали добывать при помощи навоза
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он «прогнал» навоз через анаэробные дигесторы. Это устройство, которое сжигает выделяемый при разложении экскрементов метан и получает из него электричество.
Потом энергия делится на два потока. Две трети от ее общего количества идет на питание самой фермы и автопарка. Оставшаяся часть обеспечивает электроэнергией майнинговые установки. Фермер добывает Ethereum. Он также начал сдавать в аренду свою установку.
По словам Хьюза, ему звонили другие фермеры, заинтересованные в проекте. Он отметил, что «управлять компьютером намного проще, чем стадом коров или овец».
В марте сообщалось, что выбросы углекислого газа, вызванные инвестициями одного миллиарда долларов в биткоин, равны выбросам от 1,2 миллиона автомобилей.
Ранее основатель и глава Tesla Илон Маск приостановил продажу электромобилей за биткоины из-за неэкологичного способа получения этой криптовалюты.
Экономика,Филип Хьюз,Илон Маск,BBC News,
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