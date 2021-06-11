"Окажемся под пятой китайцев!" Что ждет Россию после отключения от SWIFT

В случае отключения от SWIFT России придется обращаться для проведения операций к Китаю, что усилит зависимость страны. Об этом «Аргументам недели» заявил публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский

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SWIFT является международной межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. На Западе и на Украине неоднократно высказывались требования отключить Россию от SWIFT в рамках ужесточения санкций. По словам первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, регулятор пока не видит рисков таких действий для России, однако создана Система передачи финансовых сообщений, которая работает на внутрироссийские операции.

Экономист Никита Кричевский напомнил, что в SWIFT входят 11 тысяч банков и компаний и России «будет плохо» в случае отключения от нее.

«В систему расчетов Сбербанка, помимо 300 российских компаний и банков, входит всего шесть иностранных. Не дай бог, если это произойдет, тем более по нашей инициативе, мы сами и по своей воле окажемся под пятой китайцев!» - уверен профессор.

По его словам, существует достаточно много компаний, которые проводят расчеты «не то, что день в день», а «буквально в режиме онлайн». И их возможное замедление, которое неизбежно произойдет в случае отключения России от SWIFT, сильно на скажется на таких компаниях.

Поэтому они будут настаивать на том, чтобы осуществлять свои транзакции через аналогичную систему, которая уже действует в Китае, и к которой Россия подключена, уверен доктор экономических наук.