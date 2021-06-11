В Израиле запретили продажу натурального меха

Ультраортодоксальные евреи носят головные уборы с отделкой из меха соболя и лисицы — так называемые штраймлы. Это большие круглые шапки. Членам этих общин ношение меха не запрещают. Также гражданам Израиля позволят запрашивать у властей разрешение на ввоз и вывоз меха, полученного по наследству.