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В Израиле запрещена продажа натурального меха

BFM.RU
52 минуты назад
Власти Израиля приняли решение отказать в выдаче государственных лицензий на продажу меха, а также импорта меховых изделий, сообщает израильская газета Jerusalem Post. Штраф — 75 тысяч шекелей — более 1,5 млн рублей или год лишения свободы.
В Израиле запретили продажу натурального меха
Фото: ТАССТАСС
Есть, правда, несколько исключений: натуральный мех все еще можно продавать для научных исследований, образовательных и религиозных целей. Одно это дает подозрения, что решение властей не более чем пиар-ход, считает журналист из Израиля Сергей Ауслендер.
Сергей Ауслендер журналист, Израиль: «У нас в Израиле тепло, поэтому у нас меха никто и не носит. Максимум горжетку наденет женщина зимой в Иерусалиме, и то это редкость большая. Шубы тут уж точно не носят. Основные потребители меха — религиозные [ортодоксы], потому что они носят шапки. Поскольку это не распространяется на религиозные, научные и прочие нужды, в принципе, этот запрет вообще ни о чем. Тут важен сам факт, что Израиль решился на этот шаг, чтобы быть первой страной, которая в государственном масштабе запретила потребление натурального меха. Опять же, за исключением религиозных, научных и образовательных нужд. Символ такой. Хотя понятно, что по потреблению меха мы на последнем месте в мире находимся после Африки, наверное».
Ультраортодоксальные евреи носят головные уборы с отделкой из меха соболя и лисицы — так называемые штраймлы. Это большие круглые шапки. Членам этих общин ношение меха не запрещают. Также гражданам Израиля позволят запрашивать у властей разрешение на ввоз и вывоз меха, полученного по наследству.
Мир постепенно отказывается от натурального меха — это тренд не только мировой моды, но и повседневной жизни во многих странах, отмечает профессор истории моды академии художеств Милана Любовь Попова.
Любовь Попова профессор истории моды академии художеств Милана: «Общая тенденция в сторону неиспользования натуральных мехов. Растет сознание того, что животных разводить только ради украшения себя мехами, это не этично. Особенно чувствительна к этому молодежь. Как же так — убивать животных, чтобы делать себе воротники, куртки? Самый последний удар натуральным мехам нанесла пандемия. Какая ориентировка в Италии? — надо учитывать изменение климата. Я сужу по себе — всегда носила меха, разнообразные, сейчас стало слишком тепло. Мех не нужен с точки зрения теплозащиты. Меха выглядят как принадлежащие прошлому».
Поправка о запрете меха в Израиле к «положению о защите диких животных» вступает в силу через полгода. Следить за соблюдением новых правил будет Управление национальных парков и заповедников.
Экономика,Сергей Ауслендер,Любовь Попова,
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