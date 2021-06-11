В Израиле запретили продажу натурального меха

Сергей Ауслендер журналист, Израиль: «У нас в Израиле тепло, поэтому у нас меха никто и не носит. Максимум горжетку наденет женщина зимой в Иерусалиме, и то это редкость большая. Шубы тут уж точно не носят. Основные потребители меха — религиозные [ортодоксы], потому что они носят шапки. Поскольку это не распространяется на религиозные, научные и прочие нужды, в принципе, этот запрет вообще ни о чем. Тут важен сам факт, что Израиль решился на этот шаг, чтобы быть первой страной, которая в государственном масштабе запретила потребление натурального меха. Опять же, за исключением религиозных, научных и образовательных нужд. Символ такой. Хотя понятно, что по потреблению меха мы на последнем месте в мире находимся после Африки, наверное».
Любовь Попова профессор истории моды академии художеств Милана: «Общая тенденция в сторону неиспользования натуральных мехов. Растет сознание того, что животных разводить только ради украшения себя мехами, это не этично. Особенно чувствительна к этому молодежь. Как же так — убивать животных, чтобы делать себе воротники, куртки? Самый последний удар натуральным мехам нанесла пандемия. Какая ориентировка в Италии? — надо учитывать изменение климата. Я сужу по себе — всегда носила меха, разнообразные, сейчас стало слишком тепло. Мех не нужен с точки зрения теплозащиты. Меха выглядят как принадлежащие прошлому».