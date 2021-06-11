Банк России для обеспечения финансовой стабильности готов и дальше ужесточать регулирование выдачи кредитов населению, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Она напомнила, что ЦБ с 1 июля возвращает макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам на допандемический уровень, а с августа — и по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщиков.

"Банк России готов и дальше увеличивать макропруденциальные надбавки для предотвращения накопления системных рисков и обеспечения финансовой стабильности", — заявила Набиуллина.

При этом денежно-кредитные условия в РФ пока остаются мягкими, сказала глава ЦБ.

"Денежно-кредитные условия пока остаются мягкими", — сказала она, отметив, что ставки по кредитам и депозитам являются низкими в сравнении с текущей и ожидаемой инфляцией. Решения о повышении ключевой ставки в марте и апреле еще не полностью учтены в банковских ставках.

Глава регулятора также добавила, что кредитные и депозитные ставки банков тесно связаны с доходностью государственных облигаций, ОФЗ.

Помимо этого, ЦБ РФ не исключил перехода к умеренно жесткой денежно-кредитной политике.

Вероятность этого возросла, но переход к ней будет зависеть от динамики экономики, заявила Набиуллина.

"Что касается жесткой политики, мы не исключаем перехода к умеренно жесткой политике. Мы и раньше не исключали, но вероятность, на наш взгляд, сейчас возросла, хотя это не является неизбежным — все будет зависеть от того, какая будет динамика экономики и инфляции и инфляционных ожиданий", — сказала Набиуллина.

ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.

Темпы роста кредитования в РФ остаются высокими, ипотека растет более чем на 25% в годовом выражении, добавила глава ЦБ.