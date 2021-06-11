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Набиуллина предупредила о рисках снижения ставки при росте инфляции

Прайм
2 часа назад
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ в условиях ускорения инфляции привело бы к ее дальнейшему росту и потере веры в рубль, и именно низкая инфляция, а не ставка является главным фактором для доступности кредита, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Набиуллина предупредила о рисках снижения ставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Если менять денежно-кредитную политику, а что предлагается — предлагается снижать ставку, не глядя на рост инфляции — на наш взгляд инфляция тогда продолжит расти, люди опять потеряют веру в рубль, будет происходить валютизация экономики, а долгосрочных кредитов просто не будет, тех кредитов, которые нужны реальному сектору", — сказала Набиуллина.
Именно низкая инфляция, по мнению главы регулятора, является главным фактором доступности кредитов.
"Если будет высокая инфляция, снижение ключевой ставки совершенно точно не сделает доступным тот кредит, который необходим для увеличения производительности труда, внедрения инноваций — то, что нужно реальному сектору", — объяснила Набиуллина.
"Поэтому мы исходим из того, что снижая эту инфляционную премию, которая в ставках "сидит", проводя денежно-кредитную политику, мы как раз делаем доступными процентные ставки", — заключила глава ЦБ.
ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова на 0,5 процентного пункта — до 5,5% годовых.
Экономика,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
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