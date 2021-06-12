Евросоюз пригрозит Великобритании торговой войной

Британия планирует пересмотреть в одностороннем порядке один из пунктов договора о Brexit, чтобы не допустить перебоев с поставками продовольствия в Северную Ирландию.

Евросоюз это не устраивает, он готов ответить на такой шаг торговыми санкциями. Попытки сторон найти решение, которое устроило бы и Лондон, и Брюссель, пока не дают результатов.