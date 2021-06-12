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Евросоюз пригрозит Великобритании торговой войной

Газета.Ru
27 минут назад
Европейские лидеры предупредят премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о готовности начать торговую войну с Соединенным Королевском. Такая тема будет обсуждаться на полях саммита G7, сообщает сайт 360tv.ru.
Евросоюз пригрозит Великобритании торговой войной
Фото: ReutersReuters
Тему, как отмечается, собираются поднять как глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, так и канцлер Германии Ангела Меркель с французским лидером Эммануэлем Макроном.
В отношениях Евросоюза и Великобритании камнем преткновения стал «североирландский вопрос».
Британия планирует пересмотреть в одностороннем порядке один из пунктов договора о Brexit, чтобы не допустить перебоев с поставками продовольствия в Северную Ирландию.
Евросоюз это не устраивает, он готов ответить на такой шаг торговыми санкциями. Попытки сторон найти решение, которое устроило бы и Лондон, и Брюссель, пока не дают результатов.
Экономика,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Борис Джонсон,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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