По мнению парламентария, НДС является вредным налогом. Благодаря его отмене снизится ценообразование, а также граждане страны смогут увеличить список покупок, объем производства возрастет.

Кроме того, она заострила внимание на том, что операции с данным налогом достаточно трудно администрировать. При этом чиновник согласилась, что налог приносит большие средства в бюджет страны.