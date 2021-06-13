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Госдума предложила способ понижения цен на 20%

Вести Подмосковьяиещё 3
1 час назад
В России необходимо убрать налог на добавленную стоимость, так как это поможет удешевить товар на 20%. С данной идеей выступила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя. Об этом сообщает издание «360».
По мнению парламентария, НДС является вредным налогом. Благодаря его отмене снизится ценообразование, а также граждане страны смогут увеличить список покупок, объем производства возрастет.
«Представьте, что цена на любой товар [будет] на 20% ниже. Тогда, конечно, покупательная способность будет гораздо выше и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет», - уточнила депутат.
Кроме того, она заострила внимание на том, что операции с данным налогом достаточно трудно администрировать. При этом чиновник согласилась, что налог приносит большие средства в бюджет страны.
Экономика,Видео,Вера Ганзя,Госдума,
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