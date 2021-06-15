В Берлине допустили новые санкции США против «Севпотока-2»

«Я бы не сказал, что (новых санкций) больше не последует. Как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении «Северного потока – 2», – заявил Маас, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
По словам министра, обсуждения этого вопроса в последние недели дают надежду на его разрешение в ближайшие месяцы.
4 июня президент России Владимир Путинобъявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Также Путин заявил, что для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.