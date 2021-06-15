Заторы в портах Китая парализовали мировую торговлю

Перебои в морском контейнерном сообщении, связанные с новой вспышкой COVID-19 в южнокитайской провинции Гуандун, к середине июня усугубились, затронув не только терминал Яньтянь порта Шэньчжэнь (13,3 млн TEU в год), но и ближайшие терминалы – Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу (15,6 млн TEU). Шэньчжэнь и Гуанчжоу – третий и пятый по величине контейнерные порты мира. Об этом сегодня сообщает «Коммерсант».

Фото: Reuters Reuters

В качестве меры по сдерживанию вспышки COVID-19 порт Яньтянь был закрыт с 25 по 31 мая, говорит вице-президент Kuehne + Nagel в России и странах СНГ по морским перевозкам Марио Врлжичак.

В результате, говорит он, некоторые суда были перенаправлены в альтернативные порты в Наньша, Шэкоу и Гонконг, но те не в состоянии вместить все накопившиеся грузы. Кроме того, таможенные требования ограничивают возможность передачи груза из одного порта в другой.

Управляющая филиалом AsstrA в Шанхае Наталья Шманевская говорит о заторах, задержках выхода судов более чем на неделю, многочасовых пробках в порту Наньша.

«Закрыты порты Яньтянь и Шэкоу, в связи с чем отменяются букинги и задерживаются рейсы», – отмечает она.

Директор по стратегии и развитию группы FESCO Максим Шишков говорит, что в связи с перебоями в Яньтяне компания рассматривает, в частности, перенаправление своих судов в Наньша, Шэкоу и Гонконг и рекомендует клиентам заблаговременно бронировать места.

«Большая часть отгрузок перенаправляется в Шэкоу и Наньша, контейнеры принимаются к погрузке лимитированно и в очень ограниченные сроки», – говорит руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.

Он отмечает, что, по информации партнеров компании, в районах вокруг портов Хуанпу и Фошань был объявлен локдаун, также ограничено движение грузовых автомобилей.

Эксперты не исключают, что перебои в работе южнокитайских портов скажутся на морской торговле сильнее, чем недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given (см. «Ъ» от 13 апреля). Так, по оценке гендиректора Vespucci Maritime Ларса Йенсена, которого цитирует The Loadstar, среднесуточный объем необрабатываемых в порту Яньтянь грузов составляет 25,5 тыс. TEU.

«Блокировка Суэца затронула 55 тыс. TEU в сутки, – говорит он. – Но это продолжалось «всего» 6 дней. А в Яньтяне речь идет уже о 14 днях, причем ситуация развивается и распространяется на Наньша и Шэкоу».

«Последствия будут ощущаться во всем мире по крайней мере еще в течение двух-трех кварталов», – полагает он.