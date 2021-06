Заторы в портах Китая парализовали мировую торговлю

Эксперты не исключают, что перебои в работе южнокитайских портов скажутся на морской торговле сильнее, чем недельная блокировка Суэцкого канала судном Ever Given (см. «Ъ» от 13 апреля). Так, по оценке гендиректора Vespucci Maritime Ларса Йенсена, которого цитирует The Loadstar, среднесуточный объем необрабатываемых в порту Яньтянь грузов составляет 25,5 тыс. TEU.