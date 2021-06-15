Курс доллара: доллар рухнет до 60 рублей из-за нефти

Эксперт группы компаний «ФИНАМ» Анна Зайцева допустила, что курс доллара рухнет до 60 рублей, если нефтяные цены продолжат расти.

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Аналитик считает, что цены на нефть в мире будут расти и а дальше благодаря восстановлению ведущих экономик и подогретому спросу на топливо. Однако нефтяники будут увеличивать нефтедобычу, это снизит эффект от увеличения спроса.

Кроме того, если США и Иран смогут вернуться к ядерной сделке, на мировой рынок начнет поступать иранская нефть. Это также повлияет на ценообразование и топливо станет дешевле.

Поддержать российскую валюту, по мнению Зайцевой, может дальнейший рост ключевой ставки Центробанка . Кроме того, рублю будет выгодно, если Федеральная резервная система США сохранит мягкую монетарную политику (и пока причин для ее ужесточения нет).

ЦБ ожидает, что российская инфляция вернется к целевому уровню в четыре процента во второй половине 2022 года. Благодаря этому реальные ставки в экономике вернутся в «положительную область», подчеркнула Зайцева. В результате рублевые вложения станут более привлекательными для инвесторов.

В течение торгов Московской биржи 15 июня курс доллара рос на 11,25 копейки, до 72,2425 рубля. Евро набрал 23 копейки и стоил 87,5525 рубля.