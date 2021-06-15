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Курс доллара: доллар рухнет до 60 рублей из-за нефти

Елена Прошина
4 часа назад
Эксперт группы компаний «ФИНАМ» Анна Зайцева допустила, что курс доллара рухнет до 60 рублей, если нефтяные цены продолжат расти.
Курс доллара: доллар рухнет до 60 рублей из-за нефти
Фото: ТАССТАСС
Аналитик считает, что цены на нефть в мире будут расти и а дальше благодаря восстановлению ведущих экономик и подогретому спросу на топливо. Однако нефтяники будут увеличивать нефтедобычу, это снизит эффект от увеличения спроса.
Кроме того, если США и Иран смогут вернуться к ядерной сделке, на мировой рынок начнет поступать иранская нефть. Это также повлияет на ценообразование и топливо станет дешевле.
Поддержать российскую валюту, по мнению Зайцевой, может дальнейший рост ключевой ставки Центробанка. Кроме того, рублю будет выгодно, если Федеральная резервная система США сохранит мягкую монетарную политику (и пока причин для ее ужесточения нет).
ЦБ ожидает, что российская инфляция вернется к целевому уровню в четыре процента во второй половине 2022 года. Благодаря этому реальные ставки в экономике вернутся в «положительную область», подчеркнула Зайцева. В результате рублевые вложения станут более привлекательными для инвесторов.
В течение торгов Московской биржи 15 июня курс доллара рос на 11,25 копейки, до 72,2425 рубля. Евро набрал 23 копейки и стоил 87,5525 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на https://finance.rambler.ru/currencies/USD/ «Рамблер/финансах».
Экономика,Анна Зайцева,Московская биржа,Центральный банк России,ФРС,
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