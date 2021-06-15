"Это высказывание из разряда: "собака лает — ветер носит". Понятно, что в контексте запуска этого выгодного всем проекта никто не интересуется мнением Кулебы и Украины. Ради гуманистических каких-то соображений... и немецкая сторона, и российская, кстати, говорят о том, что никто не собирается совсем отказываться от транзита по старому маршруту - через Украину. Но понятно, что это обременено кучей разных рисков, и именно поэтому и возник этот проект.
Это уже второй поток, "Северный поток-1" функционирует, всего будут четыре нитки, которые напрямую свяжут газотранспортные системы России и Германии без каких-либо стран-посредников, стран-транзитеров. Тем более таких, мягко говоря, недобросовестных, как Украина, которая, пользуясь одно время монополией, не только политизировала вопросы поставки российских энергоносителей в Европу, но и безумно задрала стоимость этих услуг.
Здесь надо понимать, что "Северные потоки" - и первый, и второй - в первую очередь, это выгодные коммерческие проекты. И то, что активно из этого пытаются сделать политическую историю - как Украина, так и многие участники транзитных историй в Восточной Европе, например, Польша - надо сказать, что у них из этого ничего не получилось.
Сама по себе тактика жесткой политизации экономических проектов приводит к тому, что вы просто остаётесь за бортом этих проектов. Украине для того, чтобы хотя бы частично сохранить транзит через свою трубу, а на самом деле через советскую трубу, нужно постараться много чего сделать. И модернизировать эту трубу, и предложить выгодные условия для "Газпрома" и получателей газа. Вместо этого они продолжают эту пластинку заезженную про то, что они что-то не позволят, или чего-то не дадут, или чего-то требуют. Договорились тут на днях до того, что чуть ли не бесплатно им должны передать 10% акций проекта! Кто-то из украинских политологов сообщил... Это же абсурд!" — сказал Мартынов "Рамблеру".