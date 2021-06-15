Ранее Кулеба в своем Twitter-аккаунте назвал «освобождение территорий Украины» и обеспечение энергетической безопасности страны условием для запуска газопровода "Северный поток - 2" . Он отмечал, что затрагивал данный вопрос на переговорах в Берлине, и говорил, что эти требования — "справедливая компенсация за угрозы".