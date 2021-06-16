"Напряженная ситуация": В КНДР начались проблемы с продовольствием

Кроме того, лидер КНДР подчеркнул, что продление введенных в республике для предотвращения распространения коронавируса карантинных мер "привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".

В апреле, обращаясь к участникам конференции секретарей парткомов в Пхеньяне, Ким Чен Ын призвал быть готовыми к "трудному походу" ради улучшения жизни населения страны. "Трудным походом" называют события в истории КНДР в середине 1990-х годов, когда страна столкнулась с жесточайшим экономическим кризисом и массовым голодом, который унес жизни, по некоторым данным, нескольких сотен тысяч человек.