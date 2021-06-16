Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

СМИ: Ким Чен Ын назвал напряженной ситуацию с продовольствием в стране

ТАССиещё 3
30 минут назад
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) назвал напряженной ситуацию с обеспечением продовольствием населения страны. Об этом в среду сообщил телеканал NHK со ссылкой на публикацию газеты Rodong Sinmun.
"Напряженная ситуация": В КНДР начались проблемы с продовольствием
Фото: ReutersReuters
"Из-за ущерба от прошлогоднего тайфуна не был выполнен план по выращиванию зерна, в связи с чем в настоящий момент складывается напряженная ситуация с обеспечением населения продовольствием", - приводит телеканал слова северокорейского лидера.
Отмечается, что на пленуме Ким Чен Ын дал указание принять меры для решения этой проблемы.
Кроме того, лидер КНДР подчеркнул, что продление введенных в республике для предотвращения распространения коронавируса карантинных мер "привело к затягиванию борьбы за обеспечение населения одеждой, питанием и жильем".
В апреле, обращаясь к участникам конференции секретарей парткомов в Пхеньяне, Ким Чен Ын призвал быть готовыми к "трудному походу" ради улучшения жизни населения страны. "Трудным походом" называют события в истории КНДР в середине 1990-х годов, когда страна столкнулась с жесточайшим экономическим кризисом и массовым голодом, который унес жизни, по некоторым данным, нескольких сотен тысяч человек.
Экономика,Чен Ким,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители