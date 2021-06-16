Варшава заявила о продолжении переговоров с чехами по руднику. Предприятие отказываются закрывать по причине того, что оно дает около семи процентов всей электроэнергии страны. Власти Польши проводят аналогию с шахтами Чехии и Германии, которые граничат с государством, подчеркивая, что они со своей стороны не провоцируют конфликты с соседями.