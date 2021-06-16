Чешская Республика указывает на огромный ущерб, который наносит шахта «Туров» в польском городе Богатыня недалеко от границы соседствующих стран. Суд Европейского союза
издал временный приказ
о приостановке работы угольного предприятия еще 21 мая, но действий со стороны властей и руководства шахты так и не последовало. Польше пригрозили штрафом по пять миллионов евро за каждый день неповиновения решению судьи и экологический вред от добычи бурого угля, суммарно на 15 июня — около 125 миллионов евро.