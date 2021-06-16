Локдауны в портах: мир ждет дефицит товаров

Новая вспышка COVID-19 на юге Китая, быстрое восстановление мировой экономики и нехватка грузовых контейнеров стали драйвером резкого роста транспортных расходов, который может повлечь за собой инфляцию и мировой дефицит товаров. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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В среду, 16 июня, в Китае заявили о 21 новом случае коронавируса в материковой части страны. 15 из них выявлены в жизненно важной промышленной провинции Гуандун.

The Guardian пишет, что сейчас зафиксировано 150 случаев «индийского» варианта, в основном в городе Гуанчжоу. В связи с блокировкой крупный порт этого города существенно пострадал.

Отдельная вспышка коронавируса в соседнем Шэньчжэне также ухудшила ситуацию. Эти порты включены в мировую топ-пятерку, в результате чего цена доставки товаров резко повысилась.

Транспортировка 12,2-метрового стального контейнера по морю из Шанхая в Роттердам достигает 10 522 доллара, что демонстрирует рост на 300% по отношению к прошлому году, следует из данных Drewry Shipping.

Заводские издержки в Китае в мае уже выросли на 9% в связи с быстрым повышением спроса по мере возобновления роста мировой экономики и устранения сбоев в цепочках поставок.

The Guardian сообщает, что рост спроса на товары стал драйвером повышения цен на все, от продуктов питания до автомобилей и предметов домашнего обихода.

Остановки в Китае в сочетании с другими факторами означают, что стоимость товаров может значительно вырасти в течение следующих трех-пяти лет, поскольку судоходным компаниям приходится окупать свои затраты, заявил эксперт по цепочкам поставок Флавио Ромеро Макао.