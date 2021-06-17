Курс доллара: рублю предрекли взлет осенью

Основатель Frendex Group Руслан Пичугин считает, что курс доллара к осени упадет до 76 рублей, если нефть будет дорожать и ситуация с пандемией не станет хуже. Об этом пишет «Российская газета».

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По мнению Пичугина, взлета рубля можно ждать не только к осени, но и уже после 25 июня, когда отечественные компании начнут уплачивать НДПИ, НДС и акцизы. В налоговые периоды российская валюта традиционно получает поддержку.

Кроме того, нефть стабильно дорожает уже почти месяц. В среду, 16 июня, цена бочки Brent достигла уровня в 74,73 доллара. В последний раз нефть этой марки стоила столько в апреле 2019 года.

Еще один фактор поддержки рубля - прогнозы по снижению запасов нефти в США уже четвертую неделю подряд. Многие аналитики опасались, что возвращение Вашингтона к ядерной сделке с Ираном и снятие санкций может «удешевить» нефть, но перспективы разрешения конфликта отдаляются.

На фоне массовой вакцинации и успехов разных стран в борьбе с коронавирусом инвесторы ожидают, что глобальный спрос вернется к допандемийным значениям во второй половине года.

В таких условиях у российской валюты есть шансы на укрепление в среднесрочной перспективе. Если в ближайшее время доллар упадет до 71 рубля, а евро - до 87 рублей, к концу лета американская валюта будет стоить 68, европейская - 85, считает Пичугин.