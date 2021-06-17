России предрекли новый кризис

Счетная палата России Ускоренный рост ипотечного кредитования, который не соответствует темпам роста строительства и разгоняет цены на жилье, может стать причиной нового экономического кризиса. К таким выводам, по данным РИА Новости, пришла

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В апреле 2020 года в России для поддержки строительной отрасли была запущена программа льготного ипотечного кредитования на квартиры в новостройках. Изначально программа должна была завершиться в ноябре 2020 года, затем ее продлили до 1 июля 2021 года.

В Счетной палате назвали меры господдержки рынка ипотечного кредитования «беспрецедентными». На реализацию программ в 2019-2020 годах из бюджета было выделено 89 миллиардов рублей.

«Опыт многих стран показывает, что первоначальный эффект повышения доступности ипотечного финансирования после снижения ставок в конечном счете может приводить к обратному эффекту: снижению ценовой доступности покупки жилья», - говорится в отчете ведомства.

Отмечается, что в 2020 году индекс роста цен на жилье на первичном рынке составил 12% по отношению к 2019 году. При этом аналитики считают, что «форсированный рост ипотечного кредитования может иметь негативные последствия для макроэкономической устойчивости», а высокая долговая нагрузка усилит «посткризисные рецессии в экономике и их продолжительность».

В Счетной палате подчеркнули, что основным фактором поддержания доступности жилья должна быть не льготная ипотека, а высокий и устойчивый рост доходов населения, который будет опережать рост цен на жилье, а темпы ввода новых объектов должны соответствовать спросу.