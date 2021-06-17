«Бизнес умрет»: предприниматели из сферы услуг о возможном локдауне

Власти Москвы
обсуждают введение нового локдауна в столице с 20 июня, пишет Forbes со ссылкой на собственные источники. Возможно, он коснется только непривитых, но решение будут принимать, исходя из числа заболевших, диалога с бизнесом и статистики по вакцинации. Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк
немедленно опроверг информацию о планах по введению нового локдауна в Москве, заявив, что это не соответствует действительности. Тем не менее, несколько часов спустя выступил мэр Сергей Собянин
с заявлением о возможном скором переходе в более жесткий режим. "Будем принимать необходимые меры по защите населения, те, которые потребует ситуация... Мы находимся очень близко к более жестким решениям по ограничениям в борьбе с коронавирусом, временным, но жестким", — заявил мэр столицы. "Бизнес умрет" Опрошенные "Газетой.Ru" предприниматели из ресторанного и отельного бизнеса и индустрии развлечений заявили, что для их отраслей это будет означать огромные потери: "умрет" куда больше заведений, чем после первого локдауна, даже если новый будет недолгим. "Новый локдаун повлечет за собой повальное закрытие компаний из индустрии детских развлечений", — считает основатель сети семейных парков развлечений Zамания Павел Ковшаров. Сейчас у бизнеса нет запаса прочности. За первые 4-5 месяцев 2021 года индустрия детских развлечений смогла вернуться к нормальной работе, но все заработанные деньги идут на погашение долгов, говорит он. Те, кто еще не закрылся, столкнулись с падением трафика и выручки в 4 раза. "Закрывать детские проекты, не понимая, когда сможем открыть их снова — страшно. При этом, это уже стандартная механика: все закрывается на неделю, но эта "неделя" длится месяцами", сетует Ковшаров. "Без государственной поддержки мы точно не справимся", - подчеркивает он. Схожая ситуация в ресторанном бизнесе и сфере гостеприимства: подавляющее большинство рестораторов, как и многие предприниматели из сферы услуг, воспользовались беспроцентными кредитами на покрытие зарплат сотрудникам (ФОТ 2.0), но во-первых, программа свернулась, а во-вторых, беспроцентные кредиты тоже надо отдавать. Для этого надо работать. "Второй такой локдаун, как с марта того года, мы не переживем. Мы еще не покрыли долги того года, продержимся максимум месяц. И таких как мы много. Все рестораны с невысокой маржинальностью уже умерли. Если у тебя один ресторан, в который вложено все — это будет конец", — говорит ресторатор, совладелец ресторана "От и до" Кира Байбакова. Как заявил "Газете.Ru" президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров
, в прошлый локдаун не стало трети отрасли, и новый убьет еще столько же. "На их место встанут новые бойцы со временем, но вопрос в том, хотят ли власти сохранить бизнес", - задается вопросом эксперт. Для общепита новый локдаун — "последний гвоздь в крышку гроба, катастрофический удар по туризму и общепиту". Многих не досчитаемся после него без мощной поддержки государства, заявил "Газете.Ru" член президиума правления "Опоры России" Алексей Небольсин
. Беспроцентные кредиты уже не помогут предпринимателям сохранить бизнес. "Государству придется взять на себя зарплатный фонд, что-то сделать с коммуналкой, потому что мы стоим — а она "капает", и дать каникулы по муниципальной и федеральной аренде", — перечисляет он необходимый минимум. В "Опоре России" надеются, что власти столицы не будут закрывать рестораны и отели, а максимум ужесточат ограничения по посадке. Избежать локдауна "возможно только в коммуникации" властей и бизнеса, при этом крайне важно разъяснять предпринимателям новые обязательные требования, это позволит им избежать штрафов и финансовых потерь, заявил "Газете.Ru" генеральный директор Корпорации МСП
Александр Исаевич. "Всем стоять, все к стене и давайте сюда сертификаты о вакцинации?" Обязательная вакцинация видится предпринимателям в разы более привлекательной альтернативой, чем закрытие бизнеса, но пока не понятно, как претворять эти распоряжения в жизнь. Борис Титов
опасается "перегибов" со стороны властей в регионах, где местные чиновники, скорее всего, "наломают дров", сказал бизнес-омбудсмен "Интерфаксу". По его мнению, введение обязательной вакцинации не приведёт к массовым увольнениям или судебным искам, "но без скандалов и потерь для малого и среднего бизнеса не обойдётся". Два самых острых вопроса — что делать с сотрудниками-антипрививочниками и как обеспечить вакцинацию мигрантов. "Сегодняшнее законодательство, с учетом требований Роспотребнадзора
об обязательной вакцинации, позволяет отстранять сотрудников без выплаты зарплаты", — заявил "Газете.Ru" сопредседатель Совета предпринимателей Москвы и омбудсмен по ресторанному бизнесу Сергей Миронов
. Регламенты для предпринимателей только пишутся, а они уже нужны здесь и сейчас, потому что уже есть обязательства и сроки от Роспотребнадзора — до 15 июля минимум 60% работающих в сфере услуг должны получить хотя бы одну прививку, иначе предприятиям грозит штраф до 1 млн рублей. "Решения нет по мигрантам, а срок есть — как их успеть привить, если это нельзя сделать бесплатно?", — говорит он. Малый и средний бизнес отнесся к этой инициативе как к "антипредпринимательской" и "очередной головной боли", сообщил "Газете.Ru" Алексей Небольсин из "Опоры России". Непонятно, например, 60% сотрудников — это от всего штата или в каждой смене в ресторане. А главное — как замотивировать людей прививаться, если более чем за полгода с этим не справилось государство. "Если сотрудник не хочет прививаться, его не допускают к работе — то что, останавливать предприятие? И что за проверка придет? Всем стоять, все к стене и давайте сюда сертификаты о вакцинации?", — интересуется Алексей Небольсин. Есть еще сотрудники, уже переболевшие Covid-19, и даже не по одному разу. "Их мы тоже обязаны прививать? - Нет разъяснений", - говорит ресторатор Кира Байбакова. Предприниматели сформулировали порядка 25 вопросов и отправили запросы в Роспотребнадзор, надеясь на разъяснения и на совместные экспертные встречи. "Мы друг другу не враги, мы не пытаемся дискредитировать принятое решение — мы просто хотим совместными усилиями выработать наиболее эффективный его вариант", - подчеркивает основатель Zамании Павел Ковшаров. "Сейчас при экспертном совете Департамента предпринимательства мы обсуждаем эти вопросы — но, к сожалению, уже постфактум. Было бы здорово делать это до принятия решений, которые касаются нашего бизнеса напрямую", — резюмирует он. В Корпорации МСП согласны, что очень важно, когда "власти регионов обсуждают с бизнесом и вообще людьми те или иные меры, перед тем, как их принять". Завтра корпорация проведет онлайн-встречу с представителями региональных властей и предпринимателями, чтобы обсудить, как действовать дальше, "подумать, какие еще есть выходы. Мы выступаем за то, чтобы любые решения принимались только после обсуждения с учетом мнений разных участников процесса", говорит Александр Исаевич.