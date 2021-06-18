Рублю предсказали "прорыв года"

Курс российского рубля покажет рост на фоне состоявшегося 16 июня саммита президентов России и США. Такой прогноз озвучили многие российские аналитики.
Прошедшая встреча Владимира Путина
и Джо Байдена
благоприятно скажется как на курсе рубля, так и на котировке российских ценных бумаг. Рыночные показатели будут быстро расти, уверяют многие финансисты.
Как считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин
, результаты прошедшего саммита для отечественных активов можно охарактеризовать как умеренно позитивные", пишет
Deita.
Курс рубля показывает рост, как и биржевые индексы. Аналитики полагают, что рубль может совершить прорыв года, а доллар уже в скором времени упадет ниже психологической отметки.
А недавно появилась информация, что правительство РФ
намерено предоставить дополнительные денежные средства для помощи некоторым категориям россиян. Об этом на заседании кабмина рассказал премьер Михаил Мишустин
.
Он уточнил, что поддержка коснется жителей страны, которые воспитывают детей в возрасте 3-7 лет. Сумма, которую направят на данные цели, составит примерно 55 миллиардов рублей.
Михаил Мишустин подчеркнул, что эти средства выступят дополнительной помощью к уже предусмотренным ранее 200 миллиардам рублей соцподдержки для регионов.
Кроме этого, премьер отметил, что эти деньги пойдут на выплату ежемесячных пособий для малообеспеченных семей, где воспитываются малолетние дети.