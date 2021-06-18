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Рублю предсказали "прорыв года"

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Курс российского рубля покажет рост на фоне состоявшегося 16 июня саммита президентов России и США. Такой прогноз озвучили многие российские аналитики.
Рублю предсказали "прорыв года"
Фото: ТАССТАСС
Прошедшая встреча Владимира Путина и Джо Байдена благоприятно скажется как на курсе рубля, так и на котировке российских ценных бумаг. Рыночные показатели будут быстро расти, уверяют многие финансисты.
Как считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, результаты прошедшего саммита для отечественных активов можно охарактеризовать как умеренно позитивные", пишет Deita.
Курс рубля показывает рост, как и биржевые индексы. Аналитики полагают, что рубль может совершить прорыв года, а доллар уже в скором времени упадет ниже психологической отметки.
А недавно появилась информация, что правительство РФ намерено предоставить дополнительные денежные средства для помощи некоторым категориям россиян. Об этом на заседании кабмина рассказал премьер Михаил Мишустин.
Он уточнил, что поддержка коснется жителей страны, которые воспитывают детей в возрасте 3-7 лет. Сумма, которую направят на данные цели, составит примерно 55 миллиардов рублей.
Михаил Мишустин подчеркнул, что эти средства выступят дополнительной помощью к уже предусмотренным ранее 200 миллиардам рублей соцподдержки для регионов.
Кроме этого, премьер отметил, что эти деньги пойдут на выплату ежемесячных пособий для малообеспеченных семей, где воспитываются малолетние дети.
Экономика,Александр Бахтин,Михаил Мишустин,Джозеф Байден,Владимир Путин,Правительство РФ,
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