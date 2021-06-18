Курс доллара: пришло время покупать валюту

По словам эксперта, пока доллар стоит около 72 рублей, его стоит купить, чтобы диверсифицировать портфель инвестиций.

Карпунин добавил, что причин для мощной девальвации рубля сейчас нет. Он напомнил, что еще недавно единица американской валюты стоила 75–77 рублей, а на этой неделе падала ниже 72. Этот процесс фундаментально оправдан и не свидетельствует о перекупленности рубля, считает аналитик.