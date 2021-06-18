Курс доллара: пришло время покупать валюту

Аналитик БКС «Мир инвестиций» Василий Карпунин заявил, что курс доллара к концу года может упасть до 70 рублей, но валюту стоит приобретать уже сейчас. Об этом сообщает
«Прайм».
По словам эксперта, пока доллар стоит около 72 рублей, его стоит купить, чтобы диверсифицировать портфель инвестиций.
Карпунин добавил, что причин для мощной девальвации рубля сейчас нет. Он напомнил, что еще недавно единица американской валюты стоила 75–77 рублей, а на этой неделе падала ниже 72. Этот процесс фундаментально оправдан и не свидетельствует о перекупленности рубля, считает аналитик.
Позитивным фактором для рубля стали итоги встречи президентов России и США: хотя прорыва не произошло, сам факт диалога воспринимается рынком позитивно.
По мнению Карпунина, рубль постепенно избавляется от влияния геополитических рисков, а нефть дороже 70 долларов за бочку постоянно поддерживает национальную валюту.
Федеральная резервная система
(ФРС) США не планирует поднимать ставку раньше 2023 года. По словам Карпунина, это не значит, что доллар начнет слабеть, но благодаря стоимости Brent от 65–70 долларов за баррель к концу 2021-го доллар должен стабильно стоить 70–72 рубля.
На торгах Московской биржи
вечером 17 июня курс доллара падал на 14,25 копейки, до 72,42 рубля. Евро упал на 87,25 копейки, до 86,24 рубля.