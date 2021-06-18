Эксперт: Новые санкции против СП-2 стали бы «ударом» по Германии

"США не могут отказаться от той риторики, которая была раньше. Демократы активно "били" по Трампу в данном вопросе. Они говорили, что Трамп — "агент Кремля, поэтому не вводит санкции". Санкции были введены не президентским указом, а федеральным законом. То есть они в обход президента ввели санкции, записав их в закон об оборонном бюджете. Поэтому, конечно, они могут резко изменить риторику и сказать, что не имеют претензий к "Северному потоку - 2". Но в то же время новые возможные санкции в рамках этого проекта по сути были бы направлены против Германии. И на это администрация США уже пойти не могла. Потому что одним из лозунгов демократов, с которым они пришли к власти, было то, что США, как и раньше, будут учитывать интересы своих партнёров в Европе, а не игнорировать их, как это было при республиканцах. Поэтому они не пошли на ухудшение отношений с европейцами, в частности с Германией, и не стали вводить новые санкции против "Северного потока - 2". При этом они постоянно высказываются против газопровода, но введение санкций принесло бы ещё больший вред США, чем реализация данного проекта. Такая двоякая у них позиция. Вроде бы США против проекта, но в то же время давить на него не могут, потому что это испортит отношения с европейцами.
В дальнейшем риторика США будет такой же. Периодически США заявляют, что не отказываются от введения санкций в будущем. К газопроводу США будут относиться всё также негативно, всё также он им мешает. Они напрямую запретили строительство, запретили финансирование, но всё равно газопровод был построен. Первая нитка была достроена силами российских судов, вторая продолжает строиться. Со строительством они ничего сделать не могут. Они могли бы ввести запрет на ввод в эксплуатацию, сделать компанию-оператора "токсичной", чтобы никто не мог иметь с ней никаких контактов. Но по закону немецкие органы власти обязаны с ней контактировать, значит, нарушать санкции США. Тогда получается, что Германия как государство попало бы под санкции, вот в чём проблема. И на это американцы не пошли", - заявил Юшков.