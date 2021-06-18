В России допустили новое повышение пенсионного возраста

По словам Владимира Тимакова, выход на пенсию в 75 лет для мужчин и в 65 лет для женщин вполне вероятен, если сохранятся темпы продолжительности жизни, набранные за 15 лет до пандемии. В противном случае, придется сокращать размеры пенсионных выплат.