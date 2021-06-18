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В России допустили новое повышение пенсионного возраста

Вероника Полынина
1 час назад
Российским властям придется еще раз повысить пенсионный возраст, если ситуация с рождаемостью в стране не улучшится. Об этом заявил демограф Владимир Тимаков в интервью «Комсомольской правде».
В России допустили новое повышение пенсионного возраста
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Впервые в русской истории у нас людей, выходящих на пенсию, больше чем людей, достигающих совершеннолетия. Если такие тенденции будут продолжаться, то в 30-х годах придется еще лет на пять повышать пенсионный возраст», - заявил Тимаков.
По его словам, Россия находится в «уникальных демографических клещах», когда уходит самое большое по численности поколение родившихся в 1945-1960 годах, а самое маленькое по численности поколение 1990-х становится родителями. Эти «клещи» будут определять демографическую ситуацию в стране все 2020-е и начало 2030-х годов.
В настоящее время, отметил специалист, естественная убыль населения усугубляется за счет пандемии коронавируса.
По словам Владимира Тимакова, выход на пенсию в 75 лет для мужчин и в 65 лет для женщин вполне вероятен, если сохранятся темпы продолжительности жизни, набранные за 15 лет до пандемии. В противном случае, придется сокращать размеры пенсионных выплат.
В России к 2024 году женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65 лет. По прогнозам министерства финансов, к этому сроку средняя пенсия в России составит 20 тысяч рублей.
Экономика,Минфин,Комсомольская правда,
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