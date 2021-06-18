В России допустили новое повышение пенсионного возраста

«Впервые в русской истории у нас людей, выходящих на пенсию, больше чем людей, достигающих совершеннолетия. Если такие тенденции будут продолжаться, то в 30-х годах придется еще лет на пять повышать пенсионный возраст», - заявил Тимаков.
По его словам, Россия находится в «уникальных демографических клещах», когда уходит самое большое по численности поколение родившихся в 1945-1960 годах, а самое маленькое по численности поколение 1990-х становится родителями. Эти «клещи» будут определять демографическую ситуацию в стране все 2020-е и начало 2030-х годов.