200 долларов за баррель: Новый «суперцикл» погубит Россию

Нефть уже достигла двухлетнего максимума в 73 доллара за баррель, но может и дальше продолжить расти. По мнению российских и международных аналитиков, мир находится на пороге очередного нефтяного «суперцикла», когда цены на нефть в ходе многолетнего тренда на повышение могут достигнуть 100, а то и 200 долларов за баррель.

Президент Maglan Capital Дэвид Тавил считает, что невероятный спрос на энергоносители, инфляция и давление акционеров на нефтяных гигантов с требованием снизить выбросы парниковых газов могут привести к «нефтяному коллапсу» в ближайшие три года.

«В краткосрочной перспективе цены на нефть будут расти благодаря инфляции и сильному спросу и в конечном итоге могут достичь 100 долларов за баррель» -, считает Тавил.

«100 долларов за баррель – это вполне достижимая нефтью цель. Но в этом уравнении есть важная неизвестная переменная: действия политиков», - предупредил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

По его словам, политики могут обложить традиционную добычу очень высокими акцизами, налогами и пошлинами, финансируя одновременно или за счет этих сборов переход на зеленую энергетику.

Поэтому в интересах России и других стран–экспортеров нефти – сдержать рост цен на черное золото.

По словам ведущего стратега EXANTE Яниса Кивкулиса, резкий скачок цен может ускорить переход на альтернативные источники энергии и дестабилизировать экономическое восстановление.