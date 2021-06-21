Поставки российской нефти в Китай сократились

Поставки нефти в Китай из России в мае снизились на 13,6% по сравнению с апрельским показателем – до 5,44 миллиона тонн, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

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В то же время Россия сохранила второе место по этому показателю. Первое же место в мае, как и в апреле, заняла Саудовская Аравия, экспорт этого сырья в Китай оттуда за отчетный период вырос в месячном выражении на 11,2% и составил 7,2 миллиона тонн.

На третьем месте по поставкам остается Ирак, показатель немного вырос в мае, до 4,49 миллиона тонн с 4,45 миллиона в апреле. Четвертое место занял Оман, который нарастил поставки в Китай в отчетном периоде на 17,5%, до 4,15 миллиона тонн. Пятое место остается за Анголой, показатель в мае увеличился на 4% и составил 3,27 миллиона.