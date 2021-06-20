Как Запад убивает промышленность Украины

Статистическое ведомство Украины отметило падение промышленного производства в стране, пишет " Украина.ру ". За два месяца 2021 года производство в стране упало на 4,2%.

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Сообщается, что проблемы начались еще до пандемии коронавируса. В 2018 году спад промышленной отрасли достиг "красной зоны". На сегодняшний день ситуация лучше не стала, в ряде ведущих направлений производства ситуация приблизилась к катастрофической.

Как утверждает СМИ, причиной неудовлетворительного роста ВВП Украины служит именно состояние промышленности. Когда в конце 2020 года экономика Украины практически вышла на уровень 2019 года, промышленность стала единственной из шести отраслей, внесшей отрицательный вклад в динамику ВВП. Спад промышленности на 5,2% в 2020 году стал определяющим фактором в торможении экономики примерно на 4%.

За прошлый год производство автомобилей, обуви и кирпича в стране упало на 20%. Сборка электродвигателей, трансформаторов, оружия и металлоконструкций рухнула на четверть. Производство станков, а также вин и сахара сократилось на треть. Выпуск железнодорожного подвижного состава упал сразу на 50% к уровню весны 2019 года.

Основные причины деиндустриализации — снижение экономической и инвестиционной активности на внутреннем рынке. Как утверждает источник, подписание Украиной Соглашения об ассоциации, создание Зоны свободной торговли с Европой, а также разрыв связей со странами СНГ стали причиной снижения продаж на российском рынке машиностроения. Рынок РФ играл важную роль в развитии украинского производственного сектора.

Помочь экономике могла бы государственная поддержка. В прошлом году в украинский парламент внесли проект о локализации производства на на территории страны при госзакупках в сфере машиностроения. Это обязало бы иностранных производителей создавать производственные мощности на территории Украины и сотрудничать с национальными компаниями. Речь шла о локализации промпроизводства на уровне от 25 до 40% в 2021 году, с перспективой увеличения доли до 40-60% к 2024 году. Проект был принят в первом чтении, но дальше дело не пошло.

Против выступили страны Запада. Брюссель пригрозил Киеву приостановкой кредитования украинских компаний, так как проект шел вразрез с Соглашением об ассоциации Украины с Евросоюзом . Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал доработать законопроект, но, по состоянию на настоящее время, на второе чтение проект пока не выносили.