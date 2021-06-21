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Из-за жары в Европе взлетели цены на газ

BFM.RUиещё 3
2 часа назад
Волна жаркого воздуха, которая накрыла Европу на этой неделе, подняла цены на газ до новых высот, сообщает «Интерфакс».
Тысяча кубометров газа стоит сейчас 363 доллара. Это максимальный показатель за последние три года и три месяца — с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт «Зверь с Востока», и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.
Высокая температура воздуха увеличивает потребление энергии на кондиционирование помещений — электростанции потребляют больше газа, который можно было бы направить на восполнение запасов в подземных хранилищах (ПХГ), растраченных за холодную зиму. Ресурсы топлива сокращаются.
«Газпром» с начала второй декады июня продолжает непрерывную нетто-закачку газа в хранилища Европы. В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долларов за тысячу кубов.
Экономика,Видео,Газпром,Интерфакс,
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