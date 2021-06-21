Тысяча кубометров газа стоит сейчас 363 доллара. Это максимальный показатель за последние три года и три месяца — с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт «Зверь с Востока», и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.
Высокая температура воздуха увеличивает потребление энергии на кондиционирование помещений — электростанции потребляют больше газа, который можно было бы направить на восполнение запасов в подземных хранилищах (ПХГ), растраченных за холодную зиму. Ресурсы топлива сокращаются.