Летняя температура свыше 30 градусов, которая установилась в европейских странах на прошедшей неделе, спровоцировала рост цен на газ. При этом произошло сокращение ресурсов для закачки в хранилища.

Повышение стоимости энергоресурса на споте остановилось на отметке в 363 доллара США за тысячу кубических метров. Речь идет о цене газа с поставкой 14 июня на хабе TTF в Нидерландах.

«Цены действительно высокие на биржах, практически сопоставимы с тем, что было зимой, и даже чуть выше, что очень необычно для этого времени года. Но обстоятельства сложились так.

Во-первых, была холодная зима, что очень важно для газа, который очень зависит от погоды. Во-вторых, не ожидался срыв поставок через Украину в 2019-2020 годах», - называет причины ценового скачка эксперт Станислав Митрахович.

Достигнутый показатель оказался максимальным за последние три года и три месяца, так как заметных изменений не наблюдалось с марта 2018 года. Чуть более трех лет в Европе проходил холодный фронт «Зверь с Востока» (The Beast from the East), пишет «Интерфакс», поэтому цена подскочила до 1000 долларов за тысячу кубических метров.

Жара создала дефицитный прецедент

Температура воздуха выше 30 градусов Цельсия влияет на рост потребления энергии на кондиционирование помещений, соответственно, электростанции начинают потреблять больше газа. Данный ресурс, полагают в экспертном сообществе, мог пойти на восполнение запасов в подземных хранилищах, объемы запасов в которых заметно сократились за прошедший зимний период.

«В этот раз хранилища не были заполнены, поэтому газ стал быстрее использоваться оттуда. В этом заключается принципиальная разница между зимой 2019-2020 года и зимой 2020-2021 года. Из-за частичной опустошенности хранилищ процесс происходил гораздо быстрее», - пояснил собеседник ФБА «Экономика сегодня».

Закачка ресурса в подземные хранилища газа сократилась на 17 процентов по отношению к среднему показателю в период с 14 по 18 июня пятилетней давности. При этом за неделю 7-11 июня закачка была на 16 процентов ниже нормы. Текущий уровень запасов газа в ПХГ в процентном отношении составляет 44,33 процента и состоит из минимального значения этого показателя с начала ведения базы Gas Infrastructure Europe, то есть с 2011 года.

«Высокие цены также наблюдаются на азиатских рынках. Там же отмечается спрос на сжиженный природный газ. Поэтому цены в Европе никак не снижаются.

К тому же европейские страны, несмотря на «зеленую» повестку и соответствующую линию поведения, наращивают объемы потребления угля. Об этом официально пишут многие иностранные средства массовой информации. Это, конечно, показательно – Европа громко кричала, что уходит от угля, но в итоге нарастила его потребление в последнее время», - отметил Митрахович.

Спрос на уголь в последнее время вырос в Европе в среднем на 10-15 процентов после того, как холодная и долгая зима привела к истощению газовых хранилищ. Запасы в настоящее время на 25 процентов ниже среднего пятилетнего уровня.

Погода намекнула ЕС на «СП-2»

Российская компания «Газпром» на фоне происходящего продолжает непрерывную нетто-закачку ресурса в европейские подземные хранилища. Основной акцент делается на соляное хранилище в Германии, заполненное на данный момент почти на 100 процентов.

Газовая отрасль в Европе, уточняет эксперт, встает перед выбором: расходовать запасы ресурса из подземных хранилищ газа или вовсе остановить закачку. Повлиять на решение может ремонт экспортных магистралей российского газа «Ямал-Европа» и «Северный поток».

Распределение потоков будет зависеть от аукционов на дополнительные транзитные мощности через Украину. Первый из них назначен на 21 июня и предполагает транзит 15 млн кубических метров в сутки.

Приток сжиженного природного газа в Европу по мере роста спроса на него в Азии продолжает сокращаться. В июне поступление газа с СПГ-терминалов падает по отношению к маю на 13% - и в итоге в июне импорт СПГ может быть минимальным за последние четыре месяца.