Достигнутый показатель оказался максимальным за последние три года и три месяца, так как заметных изменений не наблюдалось с марта 2018 года. Чуть более трех лет в Европе проходил холодный фронт «Зверь с Востока» (The Beast from the East), пишет «Интерфакс», поэтому цена подскочила до 1000 долларов за тысячу кубических метров.