Согласно обнародованному в понедельник заявлению совета ЕС
, Европейский союз утвердил расширение списка санкций против Белоруссии, добавил в него 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Белоруссии: "все будет зависеть от ситуации в стране". Канада в понедельник ввела санкции против 17 физических лиц и пяти компаний Белоруссии, Великобритания — против предприятия "Белаэронавигация" и Белорусской нефтяной компании, а также в отношении 11 физических лиц. Минфин США
расширил санкции против Белоруссии, добавив меры в отношении 16 физических лиц и пяти ведомств и организаций.