"Мы неоднократно заявляли, что санкции негативно влияют на интересы граждан, они контрпродуктивны и порочны. Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы якобы "иссушить режим финансово", — говорится в комментарии МИД по поводу введения ЕС, США, Великобританией и Канадой новых санкций в отношении Белоруссии, который опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.