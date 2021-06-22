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Минск увидел предпосылки экономической войны в новых санкциях Запада

Прайм
1 час назад
Санкции, введенные Западом против официального Минска, граничат с объявлением экономической войны, заявил во вторник МИД Белоруссии.
Согласно обнародованному в понедельник заявлению совета ЕС, Европейский союз утвердил расширение списка санкций против Белоруссии, добавил в него 86 фигурантов: 78 физлиц и восемь организаций. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не исключил подготовку еще одного пакета санкций против Белоруссии: "все будет зависеть от ситуации в стране". Канада в понедельник ввела санкции против 17 физических лиц и пяти компаний Белоруссии, Великобритания — против предприятия "Белаэронавигация" и Белорусской нефтяной компании, а также в отношении 11 физических лиц. Минфин США расширил санкции против Белоруссии, добавив меры в отношении 16 физических лиц и пяти ведомств и организаций.
"Мы неоднократно заявляли, что санкции негативно влияют на интересы граждан, они контрпродуктивны и порочны. Ни о каком их точечном или умном характере априори не может быть и речи. Видим, что и в ЕС это осознают. При этом продолжают целенаправленные деструктивные действия против населения, чтобы якобы "иссушить режим финансово", — говорится в комментарии МИД по поводу введения ЕС, США, Великобританией и Канадой новых санкций в отношении Белоруссии, который опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.
Там подчеркивается, что "по сути это граничит с объявлением экономической войны".
Экономика,Видео,Жозеп Боррель,Казначейство США,МИД,ЕС,
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