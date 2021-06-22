В России сократилось число безработных

"По состоянию на 15 июня 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 292,21 тысячи человек, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2 134,25 тысячи единиц", — говорится в документе.
"В простое по состоянию на 16 июля 2021 г. находились 0,7% общей численности работников, заявленных в мониторинг В отпуск без сохранения заработной платы по состоянию на 16 июня 2021 года отправлены 0,3% от общей численности работников, заявленных в мониторинг", — отмечается в документе.