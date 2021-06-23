В Минэнерго прояснили ситуацию с ценами на авиакеросин

Минэнерго РФ отметило стабильную ситуацию на рынке авиакеросина: цены и объемы его поставок стабильны, аэропорты имеют достаточные запасы топлива, а производство керосина в июне ожидается на уровне более 1 миллиона тонн — как в июне допандемийного 2019 года, сообщили в министерстве.

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По данным Росавиации, конечная цена в аэропортах России в мае 2021 года составила 50 167 рублей за тонну, что на 7,5% больше с начала года. При этом она снизилась на 6,8% сравнению с маем 2019 года — периодом активных авиаперевозок, допандемийным периодом, подчеркивают в Минэнерго. Весной-летом 2020 года из-за закрытого авиасообщения между странами наблюдалось резкое падение спроса и цен на авиатопливо.

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"Минэнерго России отмечает стабильную ситуацию на рынке авиакеросина — как в отношении объемов поставок, так и в части ценовой динамики. В настоящее время в крупных российских аэропортах сформирован достаточный запас керосина (свыше 5 суток потребления), при этом производство керосина в июне ожидается на уровне более 1 миллиона тонн, что соответствует уровню аналогичного периода 2019 года", — сообщили в министерстве.

Кроме того, компании активно используют биржу. Так, в июне среднесуточные торги керосином составляют 7,4 тысячи тонн, что на 6% выше аналогичного периода 2019 года.

Также в ведомстве заявили, что текущие цены на авиакеросин в России находятся под влиянием мировых цен на нефть, сезонного летнего спроса, а также постепенного снятия ограничений на авиаперелеты между странами.

"Что касается динамики цен на керосин, то она аналогична динамике оптовых цен на моторные топлива: изменяется вместе с ростом мировых цен на нефть, а также подвержена фактору восстановления спроса на керосин по мере постепенного снятия ограничений на перелеты между странами. Кроме того, она имеет ярко выраженную сезонную динамику — текущая ценовая ситуация характерна для начала летнего сезона и повторяется каждый год", — рассказали в ведомстве.

По данным Росавиации, конечная цена в аэропортах России в мае 2021 года составила 50 167 рублей за тонну, что на 7,5% больше с начала года, но на 6,8% меньше по сравнению с маем 2019 года — периодом активных авиаперевозок, допандемийным периодом, подчеркивают в Минэнерго.

На фоне постепенного восстановления авиасообщения с другими странами Минэнерго в июне перешло на еженедельные оперативные совещания по рынку керосина.

"В целях сохранения достаточности поставок керосина в аэропортах в период постепенного восстановления внешнего авиасообщения, а также контроля за ценовой динамикой Минэнерго России в июне перешло на еженедельный формат оперативных совещаний (штаб) по ситуации на внутреннем рынке керосина с участием производителей, потребителей", — сообщили в Минэнерго.

ДИЗТОПЛИВО И СУГ

Ситуация на внутреннем рынке РФ как с дизельным топливом, так и со сжиженным углеводородным газом (СУГ) стабильна, спрос со стороны потребителя на них обеспечен, заявило Минэнерго.

"В отличие от рынка моторных топлив, внутренние цены на СУГ прямо зависят от изменения величины экспортной альтернативы, на них не распространяются системные экономические механизмы сглаживания влияния фактора внешних цен Несмотря на это, внутренний рынок как дизельного топлива, так и СУГ в настоящий момент находятся в стабильном состоянии и обеспечивают текущий спрос со стороны потребителя", — сообщает ведомство.

В Минэнерго при этом отмечают, что рост цен на дизельное топливо на АЗС сейчас находится в рамках инфляции. Что касается СУГ, используемый в качестве моторного топлива, то его стоимость остается ниже цен на бензин и дизель, что в частности обеспечивается отсутствием акциза на данный товар.

Росстат на прошлой неделе сообщил, что средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 7 по 15 июня увеличилась на 8 копеек — до 48,01 рубля за литр, а дизельного топлива — на 7 копеек, до 49,77 рубля.