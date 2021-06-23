Не испугались: в США отреагировали на дедолларизацию России

Возможный отказ России и Китая от использования доллара не напугал США, в настоящее время этот вопрос даже не рассматривается. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе конгресса во вторник, 22 июня, передает РБК.

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Доллар является мировой резервной валютой, указал он. По словам главы ФРС, ничто не может с ним сравниться. Он выразил уверенность, что ситуация не изменится в ближайшем будущем.

На стабильность доллара оказывают влияние несколько факторов, среди которых низкая инфляция, открытые рынки и работающие демократические институты США, подчеркнул Пауэлл.

Процесс активной «дедолларизации» российской экономики начался в 2020 году после разрешения правительства инвестировать в юани и китайские гособлигации, позднее к ним подключили японскую иену.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла о целесообразности уменьшать зависимость экономики от какой-то одной валюты, в частности от доллара. Глава МИДа Сергей Лавров сообщил, что Москва занимается этим вопросом.

Глава Минфина Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2021 заявил, что Фонд национального благосостояния намерен полностью отказаться от долларовых активов.

Как отметил вице-премьер Андрей Белоусов, отказ от доллара в структуре ФНБ не ударит по рублю.