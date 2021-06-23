Потребность Европы в поставках российского газа растет в связи с сокращением запасов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на оценки специалистов.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в Европе на данный момент на 25% ниже показателей, которые считаются нормой для этого времени года. Вместе с тем специалисты американского банка Citigroup прогнозируют самый низкий за последние пять лет уровень газа в хранилищах к началу отопительного сезона.

Это обусловлено направлением в настоящее время поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Азии для обеспечения потребностей Китая и Индии, а также падением поставок газа стран Северной Европы до рекордно низких показателей с января.

Bloomberg считает, что это способствовало тому, что Европа сегодня зависит от российского газа еще больше, чем когда-либо.

«Снижение напряженности на европейском рынке, который и без того столкнулся с наиболее высокими ценами с 2008 года, может таким образом зависеть от "Северного потока-2", в строительстве которого наблюдаются задержки, вызванные санкциями США», – пишет агентство.

Издание также приводит слова вице-президента консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо. Он заявил, что для европейских потребителей цены на газ взлетят, если «Северный поток-2» не запустят к началу отопительного сезона, а Россия не нарастит транзит газа в Европу через Украину.

«Я сомневаюсь, что последуют отключения, но на данный момент зимний период обещает быть непростым», – заявил он.