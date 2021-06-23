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Песков заявил, что производители "Спутника V" в РФ исправили все нарекания со стороны ВОЗ

ТАССиещё 4
3 часа назад
Предприятие - производитель "Спутника V" в РФ исправило вызвавшие нарекания со стороны Всемирной организации здоровья (ВОЗ) моменты в плане соблюдения технических требований по производству вакцин от коронавируса. Об этом журналистам сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что производители "Спутника V" в РФ исправили все нарекания со стороны ВОЗ
Фото: ТАССТАСС
Ранее в среду ВОЗ опубликовала доклад по результатам инспекций четырех фармацевтических предприятий, где развернуто производство вакцины, и высказала озабоченности в отношении одного из производств.
"Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Насколько нам известно, они уже приняты во внимание и все, что нужно было исправить, было исправлено", - заявил Песков.
Соответствующие российские ведомства осуществляют самый жесткий контроль за соблюдением всех правил производства вакцин от коронавируса, сообщил Песков.
"Соответствующими контрольными ведомствами, естественно, контроль осуществляется. Разумеется, это самый жесткий контроль", - заверил Песков.
Сиюминутно удовлетворить спрос на "Спутник V" за границей невозможно, но все обязательства по поставкам со временем будут исполняться.
Экономика,Дмитрий Песков,ВОЗ,
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