Песков заявил, что производители "Спутника V" в РФ исправили все нарекания со стороны ВОЗ

Предприятие - производитель "Спутника V" в РФ исправило вызвавшие нарекания со стороны Всемирной организации здоровья ( ВОЗ ) моменты в плане соблюдения технических требований по производству вакцин от коронавируса. Об этом журналистам сообщил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

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Ранее в среду ВОЗ опубликовала доклад по результатам инспекций четырех фармацевтических предприятий, где развернуто производство вакцины, и высказала озабоченности в отношении одного из производств.

"Действительно, имели место нарекания со стороны инспекционной группы. Насколько нам известно, они уже приняты во внимание и все, что нужно было исправить, было исправлено", - заявил Песков.

Соответствующие российские ведомства осуществляют самый жесткий контроль за соблюдением всех правил производства вакцин от коронавируса, сообщил Песков.

"Соответствующими контрольными ведомствами, естественно, контроль осуществляется. Разумеется, это самый жесткий контроль", - заверил Песков.