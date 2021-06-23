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Visa запустила альтернативу SWIFT в России

Лера Букина
3 часа назад
С 23 июня международная платежная система Visa запускает в России сервис некарточных трансграничных платежей для бизнеса (Visa B2B Connect), который может стать альтернативой SWIFT. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается, благодаря сервису можно будет проводить трансграничные платежи между предприятиями внутри платформы, которая уже работает в 97 странах мира. Сначала платформа будет запущена в партнерстве с Модульбанком.
Компания видит перспективы роста бизнес-сегмента и планирует развивать карточные платежи для предприятий, заявил гендиректор Visa в России Михаил Бернер. Также Visa собирается заняться цифровизацией внутренних процессов кредиторской и дебиторской задолженности.
«В целом мы смотрим на самые разные платежные сценарии: топливные карты, карты для закупок, карты для оплаты командировок сотрудников. Есть много решений для бизнеса, над которыми мы работаем», — отметил Бернер.
Напомним, что в настоящее время платежные сообщения отправляются через систему SWIFT. Европейский парламент в апреле предложил отключить от нее Россию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия - самодостаточная страна, которая в случае необходимости найдет аналоги SWIFT и другим системам.
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