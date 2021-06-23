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Китай может забрать черногорский порт

Алиса Селезнёва
1 час назад
Черногория может потерять торговый порт Бар, являющийся крупнейшим на Балканах, из-за взятого у Пекина кредита в миллиард евро на строительство автомагистрали. Об этом пишет Franceinfo.
Китай может забрать черногорский порт
Фото: ТАССТАСС
Ранее Подгорица и Пекин заключили договор о строительстве дороги, которая должна соединить разрозненные части страны. В 2015 году китайский банк выдал кредит в миллиард евро, выполнять работы также должна была китайская компания. При этом спустя шесть лет построены только 40 км трассы, а деньги уже израсходованы.
Премьер-министр Черногории обвинил китайских подрядчиков в коррупции и заявил, что эта трасса уже стала самым дорогим проектом, куда дороже, чем аналогичные в соседних странах.
Для выплаты долга, который грозит аннексией части территории страны, Черногория намерена попросить помощи у Евросоюза. Однако, даже если ЕС согласится выплатить кредит, на это нужно согласие Пекина. В контракте также говорится о том, что только китайские суды вправе решать возникшие споры.
Ранее аналитики отмечали возросшее влияние Китая как торгового партнера и источника инвестиций в Центральной Азии и на Кавказе. Так, в ходе визита в Пекин президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева было подписано заявление о «вечном» стратегическом партнерстве Казахстана и Китая и еще десять соглашений. За несколько месяцев до этого страны подписали соглашения по 55 инвестиционным проектам.
По мнению экспертов, постсоветские экономики по-прежнему зависят от экономики России, но постепенно эта связь ослабевает, сделав эти регионы ареной для борьбы за влияние между Москвой и Пекином.
Экономика,ЕС,
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