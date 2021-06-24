Экономику Кавказа решили вытаскивать из тени

Об этом говорится в публикации на сайте правительства России. Согласно утверждённому премьером протоколу, в список рассматриваемых проблем Северного Кавказа вошли вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, дорожного строительства, туризма, образования, реализации инвестиционных проектов и борьбы с распространением COVID-19.

Самообеспечение, туризм и борьба с безработицей

На совещании 15 июня затронули множество тем, на которые ранее обращал внимание Михаил Мишустин. Премьер признал , что реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития Северного Кавказа не принесла ощутимых результатов. Глава кабмина указал на обилие проблем, требующих решения на федеральном уровне, поскольку СКФО сильно зависит от федеральных дотаций.

Ранее Мишустин отмечал , что нынешние механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали, что и вынудило кабмин оптимизировать институты развития, ответственные за кавказское направление. «На Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах — почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе — 50 копеек», — подчеркивал премьер. Также беспокойство властей вызвал уровень безработицы в макрорегионе, более чем в 2,5 раза превышающий средний по стране.