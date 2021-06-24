Экономику Кавказа решили вытаскивать из тени

Премьер-министр Михаил Мишустин
утвердил список поручений по итогам совещания о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Помимо решения проблем пандемии, инвестиций и экономического развития глава правительства поручил заняться уменьшением доли теневого сектора в экономике входящих в СКФО регионов. Ранее Мишустин заявил о провале программы развития Северного Кавказа и неэффективности инвестиций в этот регион.
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Об этом говорится в публикации на сайте правительства России. Согласно утверждённому премьером протоколу, в список рассматриваемых проблем Северного Кавказа вошли вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры, дорожного строительства, туризма, образования, реализации инвестиционных проектов и борьбы с распространением COVID-19.
Самообеспечение, туризм и борьба с безработицей
На совещании 15 июня затронули множество тем, на которые ранее обращал внимание Михаил Мишустин. Премьер признал , что реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития Северного Кавказа не принесла ощутимых результатов. Глава кабмина указал на обилие проблем, требующих решения на федеральном уровне, поскольку СКФО сильно зависит от федеральных дотаций.
Мишустин предложил это изменить, создав условия, при которых кавказские регионы смогут зарабатывать самостоятельно — в основном за счёт развития туризма и сельского хозяйства. До 1 июля Минэкономразвития
должно составить методические рекомендации по разработке моделей развития для входящих в СКФО регионов, а сами модели должны быть сформированы региональными властями не позднее 10 июля.
Свои предложения по программе развития Северного Кавказа чиновники должны представить к 1 октября 2021 года. До 1 июля Минэкономразвития и Минфин
должны завершить разработку модели господдержки инвестиционной привлекательности регионов Кавказа, а до 1 августа тем же министерствам вместе с Федеральной налоговой службой
придётся разработать систему мер по уменьшению доли теневого сектора в экономике макрорегиона.
Ранее Мишустин отмечал , что нынешние механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали, что и вынудило кабмин оптимизировать институты развития, ответственные за кавказское направление. «На Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах — почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе — 50 копеек», — подчеркивал премьер. Также беспокойство властей вызвал уровень безработицы в макрорегионе, более чем в 2,5 раза превышающий средний по стране.
Особое внимание на совещании уделили развитию туристического потенциала Кавказа. Мишустин предположил, что именно туротрасль должна стать «опорным направлением» местной экономики. Профильным ведомствам поручили проанализировать состояние курортно-санаторного комплекса Кавказских Минеральных Вод до 30 сентября, а также проработать возможные маршруты дорог, которые позволят соединить туристические кластеры Северного Кавказа и Причерноморья. Также первому вице-премьеру Андрею Белоусову
нужно будет сформировать предложения по оптимальному варианту реконструкции международного аэропорта Махачкала.
Госпрограмму развития Кавказа в 2020 году продлили на пять лет, до 2030-го, однако причиной недостижения в срок заявленных планов стала не только пандемия коронавируса. Институты развития Северного Кавказа с 2014 года получили из бюджета более 73 млрд рублей, однако даже близко не подошли к выполнению поставленных целей и задач и принесли одни убытки, выяснила Счётная палата
. Годом ранее аудиторы нашли нарушения на несколько миллиардов рублей в тратах на этот регион.