Пенсионерам предложили работать на стройках

Он отметил, что в настоящее время в агломерациях наблюдается острая нехватка трудовых ресурсов.

Вице-премьер признался, что в прошлом ему приходилось решать трудные задачи по проектированию метро.

Также стало известно, куда в России можно отправиться на летние заработки. Как выяснилось, 90 государственных гостиниц в Крыму способны трудоустроить около двух тысяч сотрудников в 2021 году.