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Нехватка кадров: пенсионерам предложили работать на стройках

Лера Букина
2 часа назад
Неработающих пенсионеров можно привлечь в российскую строительную отрасль для мобилизации трудовых кадров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов, передает «Прайм».
Пенсионерам предложили работать на стройках
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что в настоящее время в агломерациях наблюдается острая нехватка трудовых ресурсов.
«Нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов. Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — заявил Хуснуллин.
Вице-премьер признался, что в прошлом ему приходилось решать трудные задачи по проектированию метро.
«Мы со всей территории Советского союза собирали проектировщиков, которые уже в том числе были на пенсии», — указал вице-премьер.
Также стало известно, куда в России можно отправиться на летние заработки. Как выяснилось, 90 государственных гостиниц в Крыму способны трудоустроить около двух тысяч сотрудников в 2021 году.
Марат Хуснуллин во время выступления на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов также заявил о целесообразности привлечь 5 млн трудовых мигрантов в Россию до 2024 года.
Экономика,Марат Хуснуллин,ФСИН,
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