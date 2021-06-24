Пенсионерам предложили работать на стройках

Неработающих пенсионеров можно привлечь в российскую строительную отрасль для мобилизации трудовых кадров. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе выступления на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов, передает
«Прайм».
Он отметил, что в настоящее время в агломерациях наблюдается острая нехватка трудовых ресурсов.
«Нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов. Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров», — заявил Хуснуллин.
Вице-премьер признался, что в прошлом ему приходилось решать трудные задачи по проектированию метро.
«Мы со всей территории Советского союза собирали проектировщиков, которые уже в том числе были на пенсии», — указал вице-премьер.
Также стало известно, куда в России можно отправиться на летние заработки. Как выяснилось, 90 государственных гостиниц в Крыму способны трудоустроить около двух тысяч сотрудников в 2021 году.
Марат Хуснуллин
во время выступления на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов также заявил о целесообразности привлечь 5 млн трудовых мигрантов в Россию до 2024 года.