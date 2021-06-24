Минфин США заявил об угрозе потенциального дефолта

В настоящее время потолок госдолга заморожен до 31 июля. По словам Йеллен, при возникновении проблем с его повышением Минфин будет вынужден принять чрезвычайные меры во избежание дефолта.
«Я считаю, что это усилит финансовый кризис, поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев, и это в то время, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии», — заявила министр.
Она призвала американский конгресс незамедлительно принять необходимые меры по повышению потолка долга.
Российский миллиардер Олег Дерипаска предрек США дефолт из-за снижения роли доллара в мировой экономке. Он также признал, что американская валюта сегодня является главной резервной валютой мира, однако указал на падение ее популярности.
Как стало известно, попытки поддержать экономику в 2020 году привели к тому, что центральные мировые банки пошли на беспрецедентное понижение процентных ставок, а правительства стали увеличивать государственные расходы. В итоге глобальная задолженность в 2020 году выросла на $24 трлн, до $281 трлн. Это 355% мирового ВВП. Это следует из данных Института международных финансов (IIF).