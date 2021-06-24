Минфин США заявил об угрозе потенциального дефолта

Как стало известно, попытки поддержать экономику в 2020 году привели к тому, что центральные мировые банки пошли на беспрецедентное понижение процентных ставок, а правительства стали увеличивать государственные расходы. В итоге глобальная задолженность в 2020 году выросла на $24 трлн, до $281 трлн. Это 355% мирового ВВП. Это следует из данных Института международных финансов (IIF).