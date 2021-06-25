Росстат назвал подешевевшие продукты

Так, только за неделю, с 16 по 21 июня, яйца куриные подешевели на 3,0%. В 25 субъектах Российской Федерации снижение составило 0,1-2,5%, в 34 субъектах –2,6-6,0%, в 13 субъектах –6,1-10,6%. А с января стоимость яиц упала на 5%.
С начала года цена на огурцы упала на 30%. А за неделю они подешевели в среднем на 6%. Стоимость помидоров за неделю снизилась на 4,5%, а вот остальные овощи подорожали. Больше всего прибавили в цене морковь (на 10,8%) и картофель (на 6,8%).
Ранее глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин
предрек, что в случае провала прививочной кампании против коронавируса, цены в магазинах могут резко подняться. Он пояснил, что если коронавирусом будет болеть большое число сотрудников, занятых в производстве, транспортировке и переработке продукции сельского хозяйства, то нарушатся цепочки поставок и начнется настоящий дефицит продовольствия на рынке. Что приведет к неизбежному росту цен.
В середине июня оперативный штаб отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России (уровень марта), а в последние дни в стране выявляют от 17 до 20 тысяч новых инфицированных за сутки. В Москве и регионах ввели коронавирусные ограничения.