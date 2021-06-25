"Дефолт будет осенью": экономисты развеяли слухи

«Речь должна идти о каких-то конкретных бумагах — облигациях самого банка, облигациях Федерального займа, так называемых ОФЗ. И потом, у нас очень часто путают дефолт с девальвацией валюты, думая, что обвал курса рубля по отношению к доллару в несколько раз в 1998 году и был дефолтом. Но это не так. На самом деле в рамках дефолта тогда на целый год были заморожены платежи как раз по ОФЗ», - пояснил он.
«У нас огромный резервный фонд, а дефицит бюджета сравнительно небольшой. С ОФЗ тоже все неплохо. Да, их выпустили довольно много, но доходность по ним сейчас составляет в среднем 6,5% годовых, тогда как в том же 1998 году она была на уровне 200%», - заметил он.