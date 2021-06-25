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"Дефолт будет осенью": экономисты развеяли слухи

Алиса Селезнёва
3 часа назад
Слухи о подготовке к дефолту, который возможен уже осенью 2021 года, не имеют под собой серьезных оснований, так как у России огромный резервный фонд, а дефицит бюджета сравнительно небольшой. Об этом «Свободной прессе» заявили экономисты.
"Дефолт будет осенью": экономисты развеяли слухи
Фото: ТАССТАСС
Ранее в СМИ появилась информация, что на совещании в одном из крупнейших банков России обсуждалась подготовка к дефолту на фоне роста закредитованности населения и ускорения инфляции.
Однако, по словам аналитика ГК ФИНАМ Алексея Коренева, нельзя говорить о каком-то абстрактном дефолте, так как это невозможность обслуживать конкретные долговые обязательства в той форме, которая была предусмотрена первоначальным договором.
«Речь должна идти о каких-то конкретных бумагах — облигациях самого банка, облигациях Федерального займа, так называемых ОФЗ. И потом, у нас очень часто путают дефолт с девальвацией валюты, думая, что обвал курса рубля по отношению к доллару в несколько раз в 1998 году и был дефолтом. Но это не так. На самом деле в рамках дефолта тогда на целый год были заморожены платежи как раз по ОФЗ», - пояснил он.
Эксперт уверен, что сейчас для дефолта в России совершенно нет предпосылок, так как ситуация с деньгами совершенно иная, чем 23 года назад.
«У нас огромный резервный фонд, а дефицит бюджета сравнительно небольшой. С ОФЗ тоже все неплохо. Да, их выпустили довольно много, но доходность по ним сейчас составляет в среднем 6,5% годовых, тогда как в том же 1998 году она была на уровне 200%», - заметил он.
При этом эксперты отмечают, что резервы в России даже избыточны и проблема в том, что они «консервируют» нынешнюю ситуацию, а не направляются на развитие экономики.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в последнее время почти каждый день появляются новости о росте цен и «в воздухе буквально витают те же тревожные ожидания, что и весной 1998 года, - за полгода до дефолта». Он подчеркнул, что «пока еще есть время избежать «чрезвычайщины»» и призвал прислушаться к предложениям коммунистов.
Экономика,Алексей Коренев,Геннадий Зюганов,КПРФ,
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