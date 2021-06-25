Экономист заявил о грядущем обострении кризиса

Он также усомнился в готовности России к кризису из-за экономического спада, который наблюдается много лет.

Напомним, что в марте 2020 году Банком России начали вводиться регуляторные послабления для финансовых организаций в связи с пандемией. Были оказаны меры поддержки физическим лицам и компаниям, пострадавшим от распространения коронавируса. Центробанк несколько раз продлевал срок действия рекомендаций. В конце марта 2021 года регулятор указал на достаточность текущего запаса прочности для покрытия потенциальных потерь. В дополнительном продлении принятых ЦБ на фоне пандемии послаблений необходимости не было.