Экономист заявил о грядущем обострении кризиса

Известный российский экономист Михаил Хазин
прокомментировал заявление Банка России
о новом кризисе. По его словам, Россия переживает кризис уже более 10 лет, пишет издание «Бизнес Новости».
Хазин придерживается мнения, что официально озвучиваемые декларации не имеют отношения к действительности.
«Я не занимаюсь предсказаниями кризисов. Я могу только делать выводы из теоретических результатов, которые мы изучали. Кризис идет с 2008 года, он никуда не девался. Более того, продолжает развиваться. Безусловно, в ближайшее время будет его обострение», – отметил экономист.
Он также усомнился в готовности России к кризису из-за экономического спада, который наблюдается много лет.
Зампред ЦБ Алексей Заботкин
в ходе выступления на конференции «Ренессанс капитала» заявил, что новый кризис является неизбежным, однако у Центробанка есть необходимые инструменты поддержки экономики и населения на такой случай.
Как отметил зампред Банка России, ключевая ставка ЦБ находится на разумном уровне, а также соответствует ужесточенной международной денежно-кредитной политике.
Напомним, что в марте 2020 году Банком России начали вводиться регуляторные послабления для финансовых организаций в связи с пандемией. Были оказаны меры поддержки физическим лицам и компаниям, пострадавшим от распространения коронавируса. Центробанк несколько раз продлевал срок действия рекомендаций. В конце марта 2021 года регулятор указал на достаточность текущего запаса прочности для покрытия потенциальных потерь. В дополнительном продлении принятых ЦБ на фоне пандемии послаблений необходимости не было.