ЕС решил продлить на полгода санкции против России

Лидеры стран Евросоюза во время двухдневного саммита в Брюсселе приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Евросовете

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Срок действия указанных санкций истекает в конце июля.

По словам источника, в рамках дискуссии по России был затронут вопрос реализации Минских соглашений, и «все согласились, что никакого значительного прогресса нет».

Источник добавил, что «никто не выступил против продления санкций ещё на шесть месяцев».

Он также заявил, что после саммита в ЕС запустят формальную процедуру и в ближайшие недели будут опубликованы соответствующие нормативные акты в Официальном журнале Евросоюза.