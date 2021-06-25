ЕС решил продлить на полгода санкции против России

Лидеры стран Евросоюза
во время двухдневного саммита в Брюсселе приняли политическое решение о продлении на полгода экономических санкций в отношении России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран в Евросовете
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Срок действия указанных санкций истекает в конце июля.
По словам источника, в рамках дискуссии по России был затронут вопрос реализации Минских соглашений, и «все согласились, что никакого значительного прогресса нет».
Источник добавил, что «никто не выступил против продления санкций ещё на шесть месяцев».
Он также заявил, что после саммита в ЕС запустят формальную процедуру и в ближайшие недели будут опубликованы соответствующие нормативные акты в Официальном журнале Евросоюза.