Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз во вторник продлил экономические санкции против России, действующие с 2014 года. Об этом в Twitter сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

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«Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений», — написал глава Евросовета.

Кроме того, он сообщил, что Евросоюз продолжит рассматривать возможные форматы и условия для диалога с Россией.

Евросоюз ввел экономические санкции против РФ на фоне воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и обострения ситуации на юго-востоке Украины. Ограничения затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора экономики страны.

Так, для ряда российских банков и компаний ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС, запрещен импорт и экспорт оружия. Также Евросоюз ограничил России доступ к ряду технологий и сервисов для нефтедобычи и разведки.

Ежегодно главы стран ЕС перед тем, как продлить санкции, оценивают, соблюдались ли Россией Минские соглашения, и в зависимости от результатов оценки принимают решение о продлении санкций. В июне прошлого года Евросоюз продлил до 31 января 2021 года действие ограничений, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами РФ. Таким образом, они действуют уже семь лет.

Ранее, 21 июня, Евросоюз продлил санкции еще на год против Республики Крым . В последний раз санкции в отношении Крыма и Севастополя ЕС продлевал год назад до 23 июня 2021 года.