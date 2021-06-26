Возможность отключения России от SWIFT неоднократно обсуждалась на фоне усиливающегося санкционного давления на страну. В марте на возможность подобного шага со стороны США указывал
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
. В апреле с призывом ввести для России соответствующие ограничения выступила
крупнейшая фракция Европейского парламента
, Европейская народная партия (ЕПН). Представитель самой SWIFT в июне заверил
, что страну не отключат от международной системы банковских переводов, объяснив это невыгодностью такой меры.