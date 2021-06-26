По словам Крупаллы, он надеется на то, что данный шаг не будет предпринят, потому что это может изолировать страну. Он особо подчеркнул, что не одобряет подобные меры. При этом депутат отметил, что не уверен в эффективности отключения России от SWIFT, так как в конечном итоге данный шаг вновь нанесет ущерб европейской экономике.