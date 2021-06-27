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В Европе резко подорожал газ

Газета.Ru
4 часа назад
В Европе цена на природный газ на спотовом рынке приблизилась к историческим максимумам, которые наблюдались в 2008 году. Об этом пишет издание «Известия».
Цены на газ взлетели в Европе
Фото: ТАССТАСС
По мнению директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, причиной этого стало жаркое лето в сочетании с медленным восполнением запасов в ПХГ, которые были почти израсходованы в холодную зиму.
«Имеет место снижение поставок СПГ в Европу, так как его поставщики, в том числе те, которые предлагали ЕС свои «молекулы свободы», выбирают азиатские рынки», — полагает эксперт.
В свою очередь, директор института энергетики и финансов Марсель Салихов назвал европейский рынок газа либерализированным, что связано с факторами спроса и предложения. По имеющимся данным, спрос на газ в первые пять месяцев 2021 года был больше предложения в среднем на 17,6%.
Еще одним фактором, влияющим на цены, специалисты считают морские перевозки.
Ранее эксперты назвали страны, которые оказалась в рейтинге самых отстающих государств по части доступности газа населению.
Экономика,Мария Белова,ЕС,газета "Известия",
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