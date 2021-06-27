Цены на газ взлетели в Европе

В Европе цена на природный газ на спотовом рынке приблизилась к историческим максимумам, которые наблюдались в 2008 году. Об этом пишет издание «Известия».

В свою очередь, директор института энергетики и финансов Марсель Салихов назвал европейский рынок газа либерализированным, что связано с факторами спроса и предложения. По имеющимся данным, спрос на газ в первые пять месяцев 2021 года был больше предложения в среднем на 17,6%.