«Черный проект»: «золотой миллиард» лишит людей средств к существованию

Представители «мировой закулисы» настроены на «вечный локдаун». Об этом заявил известный российский философ Андрей Фурсов передает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

Для «хозяев денег», стремящихся длительное время к минимизации своих расходов в масштабах планеты, принудительная остановка промышленности может оказаться настоящим козырем, отметил он. По словам специалиста, уже долгие годы элита должна тратить очень большие средства на оказание прямой финансовой помощи неликвидным производствам.

Несмотря на постоянное стремление верхушки «золотого миллиарда» лишить работы трудящихся, сделать это открыто так и не удалось, подчеркнул Фурсов. Однако, по его словам, в связи с пандемией у банкиров и финансистов появились неограниченные возможности контролировать и регулировать занятость в целых отраслях экономики. По этой причине бессрочный локдаун может представлять собой новый «черный проект» элиты, заявил Фурсов.

Для элиты такое положение станет удобным прикрытием по урегулированию своих давних вопросов, отметил он. Оно также становится для них выгодным, поскольку они не подвергнутся критике со стороны общества из-за лишения средств к существованию миллионы людей, которым придется просто «сгинуть».