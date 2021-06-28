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«Черный проект»: «золотой миллиард» лишит людей средств к существованию

Лера Букина
7 часов назад
Представители «мировой закулисы» настроены на «вечный локдаун». Об этом заявил известный российский философ Андрей Фурсов, передает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».
«Черный проект»: «золотой миллиард» лишит людей средств к существованию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Для «хозяев денег», стремящихся длительное время к минимизации своих расходов в масштабах планеты, принудительная остановка промышленности может оказаться настоящим козырем, отметил он. По словам специалиста, уже долгие годы элита должна тратить очень большие средства на оказание прямой финансовой помощи неликвидным производствам.
Несмотря на постоянное стремление верхушки «золотого миллиарда» лишить работы трудящихся, сделать это открыто так и не удалось, подчеркнул Фурсов. Однако, по его словам, в связи с пандемией у банкиров и финансистов появились неограниченные возможности контролировать и регулировать занятость в целых отраслях экономики. По этой причине бессрочный локдаун может представлять собой новый «черный проект» элиты, заявил Фурсов.
Для элиты такое положение станет удобным прикрытием по урегулированию своих давних вопросов, отметил он. Оно также становится для них выгодным, поскольку они не подвергнутся критике со стороны общества из-за лишения средств к существованию миллионы людей, которым придется просто «сгинуть».
Как заявил недавно доктор экономических наук Валентин Катасонов, из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки, с которой не могут справиться даже самые развитые страны, руководство наиболее могущественных держав может пойти на беспрецедентный шаг - объявить бессрочный локдаун в целых секторах производства.
Экономика,Валентин Катасонов,Андрей Фурсов,РИА "Дейта",
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