Титов предложил меры поддержки предпринимателей

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил снизить на 50% размер штрафов для российских малых и средних предприятий и самозанятых в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в спецдокладе «МСП/Постковид», сообщает ТАСС.

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По его мнению, необходимо установить дифференцированные суммы взысканий в процентах от выручки хозяйствующего субъекта за определённый период. Кроме того, Титов предлагает ввести систему предупреждений за первое нарушение в случае, если оно не привело к причинению вреда жизни и здоровью людей.

Он призвал также постепенно уменьшать количество статей КоАП РФ, «исключить одновременное административное наказание организации и её должностного лица» и изменить систему налогообложения бизнеса при росте рабочих мест. Бизнес-омбудсмен предложил компенсацию государством части страховых взносов работодателю при превышении установленных порогов по количеству занятых и освобождение от уплаты страховых взносов микропредприятия на первые полгода.