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Титов предложил восемь мер поддержки российских предпринимателей

News.ru
6 часов назад
Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил снизить на 50% размер штрафов для российских малых и средних предприятий и самозанятых в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в спецдокладе «МСП/Постковид», сообщает ТАСС.
Титов предложил меры поддержки предпринимателей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его мнению, необходимо установить дифференцированные суммы взысканий в процентах от выручки хозяйствующего субъекта за определённый период. Кроме того, Титов предлагает ввести систему предупреждений за первое нарушение в случае, если оно не привело к причинению вреда жизни и здоровью людей.
Он призвал также постепенно уменьшать количество статей КоАП РФ, «исключить одновременное административное наказание организации и её должностного лица» и изменить систему налогообложения бизнеса при росте рабочих мест. Бизнес-омбудсмен предложил компенсацию государством части страховых взносов работодателю при превышении установленных порогов по количеству занятых и освобождение от уплаты страховых взносов микропредприятия на первые полгода.
Ранее Титов заявил, что если сплошная вакцинация от коронавируса станет альтернативой ограничениям в работе, предпринимательское сообщество её поддержит.
Экономика,Компании,Борис Титов,ИТАР-ТАСС,
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