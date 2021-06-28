Фурсов предрек миру «вечный локдаун»

Представители «мировой закулисной элиты» могут использовать пандемию коронавируса для закрытия экономически невыгодных производств и лишения работы миллионов людей. Об этом, по данным ИА DEITA.RU, заявил российский философ Андрей Фурсов

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, «хозяева денег» уже больше века стремятся к минимизации своих расходов в масштабах планеты, однако вынуждены тратить огромные суммы на поддержку неликвидных производств, так как на них работают миллионы людей.

При этом пандемия открывает для элиты возможности реализовать свой «черный проект» и усилить контроль над занятостью в ряде отраслей экономики, организовав бессрочный локдаун.

Таким образом, борьба с распространением коронавируса может стать прикрытием для решения задач мировой элиты, сосредоточивших в своих руках деньги и власть. Пандемия коронавируса оказалась им очень выгодна тем, что общество не осудит элиту за то, что она фактически лишает средств к существованию миллионы людей, которые будут вынуждены просто «сгинуть», заявил Андрей Фурсов.