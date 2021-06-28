Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Фурсов предрек миру «вечный локдаун»

Алиса Селезнёва
7 часов назад
Представители «мировой закулисной элиты» могут использовать пандемию коронавируса для закрытия экономически невыгодных производств и лишения работы миллионов людей. Об этом, по данным ИА DEITA.RU, заявил российский философ Андрей Фурсов.
Фурсов предрек миру «вечный локдаун»
Фото: ТАССТАСС
По его словам, «хозяева денег» уже больше века стремятся к минимизации своих расходов в масштабах планеты, однако вынуждены тратить огромные суммы на поддержку неликвидных производств, так как на них работают миллионы людей.
При этом пандемия открывает для элиты возможности реализовать свой «черный проект» и усилить контроль над занятостью в ряде отраслей экономики, организовав бессрочный локдаун.
Таким образом, борьба с распространением коронавируса может стать прикрытием для решения задач мировой элиты, сосредоточивших в своих руках деньги и власть. Пандемия коронавируса оказалась им очень выгодна тем, что общество не осудит элиту за то, что она фактически лишает средств к существованию миллионы людей, которые будут вынуждены просто «сгинуть», заявил Андрей Фурсов.
В конце 2019 года в Китае началась вспышка нового коронавируса. Уже к марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По последним данным в мире выявлено более 181 миллиона заболевших, от коронавируса и связанных с ним осложнений скончалось более 3,9 млн человек.
Экономика,Андрей Фурсов,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители