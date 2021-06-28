Фурсов предрек миру «вечный локдаун»

По его словам, «хозяева денег» уже больше века стремятся к минимизации своих расходов в масштабах планеты, однако вынуждены тратить огромные суммы на поддержку неликвидных производств, так как на них работают миллионы людей.
Таким образом, борьба с распространением коронавируса может стать прикрытием для решения задач мировой элиты, сосредоточивших в своих руках деньги и власть. Пандемия коронавируса оказалась им очень выгодна тем, что общество не осудит элиту за то, что она фактически лишает средств к существованию миллионы людей, которые будут вынуждены просто «сгинуть», заявил Андрей Фурсов.