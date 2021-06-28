«Ужас без конца»: Хазин рассказал о будущем России

В России все еще наблюдается стремительное ухудшение социально-экономической и общественно-политической обстановки. Об этом заявил известный российский экономист Михаил Хазин сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

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Текущие тенденции повлекут за собой обвал всей нынешней системы, указал он. По словам Хазина, сегодняшнюю ситуацию в России можно охарактеризовать как «ужас без конца». В этой связи ожидать другого финала, кроме как ужасного, почти невозможно, подчеркнул экономист.

Если не произойдет кардинальных перемен в госуправлении, будущее будет очень туманным, заявил Хазин. Эксперт считает, что из-за сохранения текущей социально-экономической модели, которая основана на либеральных ценностях, страна попадет в пропасть. Экономист также выразил мнение, что властям не удастся избежать катастрофы, если Россию не переведут на рельсы консервативной политики в целях восстановления промышленности.

Как заявил Хазин, во избежание данной ситуации необходимо незамедлительно принять меры по урегулированию ситуации. По его мнению, необходимо провести широкую зачистку всего госаппарата, запретить валютные спекуляции. Кроме того, Хазин считает целесообразным приступить к суверенной эмиссии и начать кредитовать под нулевой процент производственные предприятия. Экономический рост в такой ситуации произойдет уже через год, считает экономист.