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Курс доллара: доллар упадет до 60 рублей

Елена Прошина
6 часов назад
Финансист Дмитрий Чечулин считает, что курс доллара к началу 2022 года упадет до 60 рублей, если ситуация в геополитике не изменится. Об этом пишет «Российская газета».
Курс доллара: доллар упадет до 60 рублей
Фото: ТАССТАСС
Курс в 60 рублей Чечулин назвал «очищенным от политики».
Эксперт отметил, что в ближайшие дни доллар упадет до 72 рублей, если не возникнут новые негативные факторы и нефть продолжит дорожать.
Чечулин напомнил, что Еврокомиссия ранее опубликовала прогноз динамики российского ВВП РФ на вторую половину года. Эксперты ЕС считают, что экономика РФ продемонстрирует рост на 2,7 процента за год. Эксперт подчеркнул, что это умеренно-позитивная тенденция.
По его мнению, в такой ситуации россияне смогут начать откладывать деньги, откроют вклады и сформируют подушку безопасности. Это поможет Центробанку бороться с инфляцией, считает эксперт.
ЦБ продолжит поднимать ключевую ставку, благодаря этому и дорогой нефти доллар к осени может упасть ниже 70 рублей, считает Чечулин.
Финансист добавил, что российское правительство вряд ли будет вводить масштабный локдаун, но локальные меры возможны и они также способны влиять на экономику.
На торга Московской биржи в прошлую пятницу, 25 июня, курс доллара падал на 13,25 копейки, до 72,17 рубля. Евро достиг 86,17 рубля, потеряв 14,5 копейки.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Экономика,Дмитрий Чечулин,Московская биржа,Еврокомиссия,Центральный банк России,Правительство РФ,ЕС,"Российская газета",
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